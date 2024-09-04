Деякі українці отримають спеціальну надбавку до пенсії у вересні: деталі

Розмір такої надбавки розраховується індивідуально, як різниця між 3 250 і сумою пенсії.

Related video

Деяким українським пенсіонерам додадуть спеціальну надбавку до пенсії у вересні. Цей захід торкнеться тих, хто отримує мінімальні пенсійні виплати. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Пенсіонери отримають надбавку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Ця виплата призначена для громадян, які проживають у зонах активних або потенційних бойових дій.

Також критеріями для отримання цієї надбавки є те, що:

пенсія особи менша ніж 3 250 гривень;

пенсіонер не отримував допомоги від міжнародних організацій або виплат для ВПО після 1 березня 2023 року.

Розмір такої надбавки розраховується індивідуально, як різниця між 3 250 і сумою пенсії. Тобто особа, яка має пенсійну виплату — 3 тисячі гривень отримує доплату 250 гривень.

Надбавка від ООН призначається автоматично. Перелік одержувачів визначається залежно від даних, що зафіксовані в реєстрах.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.