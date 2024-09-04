Як залежить розмір мінімальної пенсії від віку та стажу: пояснення ПФУ

У березні відбулася індексація пенсій — зміни стосувалися і розміру мінімальних виплат.

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Наразі розмір мінімальної пенсії визначається безліччю чинників, включно зі стажем роботи та віком пенсіонера. Про це повідомляють у пресслужбі ПФУ.

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлено на рівні 2 361 гривні. У результаті цього мінімальна пенсія збільшилася до зазначеної суми.

У березні відбулася індексація пенсій. Зміни стосувалися і розміру мінімальних виплат.

Пенсію в розмірі 3 370 гривень отримають:

пенсіонери віком від 65 років, які не працюють і мають повний стаж 30/35 років (для жінок і чоловіків, відповідно);

особи віком від 80 років із повним стажем 20/25 років.

Пенсію в розмірі 3 240 гривень отримають:

пенсіонерам віком від 70 до 80 років, що набули стажу 30/35 років.

Пенсію в розмірі 2 980 гривень отримають:

громадянам віком до 70 років, які змогли придбати стаж 30/35 років.

Пенсію в розмірі 2 725 гривень отримають:

пенсіонерам, які не працюють, без урахування кількості стажу, яку змогла набути особа.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.