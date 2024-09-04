Как зависит размер минимальной пенсии от возраста и стажа: объяснение ПФУ

В марте состоялась индексация пенсий — изменения касались и размера минимальных выплат.

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В настоящее время размер минимальной пенсии определяется множеством факторов, включая стаж работы и возраст пенсионера. Об этом сообщается в пресс-службе ПФУ.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, установлен на уровне 2 361 гривны. В результате этого минимальная пенсия увеличилась до указанной суммы.

В марте состоялась индексация пенсий. Изменения касались и размера минимальных выплат.

Пенсию в размере 3 370 гривен получат:

пенсионеры в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

лица старше 80 лет с полным стажем 20/25 лет.

Пенсию в размере 3 240 гривен получат:

пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет, что приобрели стаж 30/35 лет.

Пенсию в размере 2 980 гривен получат:

гражданам возрастом до 70 лет, которые смогли приобрести стаж 30/35 лет.

Пенсию в размере 2 725 гривен получат:

пенсионерам, не работающим, без учета количества стажа, которое смогло приобрести лицо.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.