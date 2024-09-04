Пенсии от 8 тысяч гривен: в ПФУ объяснили, кто может получить такие выплаты

Граждане, получившие инвалидность из-за травм или болезней, вызванных катастрофой на ЧАЭС, имеют право получать увеличенные пенсии.

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В Украине существуют определенные категории граждан, предусмотренные законодательством, чьи пенсии должны начинаться от 8 тысяч гривен. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Как разъясняют в ПФУ, законодательством предусмотрены фиксированные пенсионные выплаты для чернобыльцев, включая лиц с инвалидностью и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно постановлению, пенсия для определенных категорий граждан не может быть ниже 8 тысяч гривен.

Для украинских граждан, которые получили инвалидность вследствие травм или заболеваний, вызванных катастрофой на Чернобыльской АЭС, установлены минимальные размеры пенсий. В частности:

гражданам с инвалидностью первой группы — 8,18 тыс. гривен;

гражданам с инвалидностью второй группы — 6,54 тыс. гривен;

гражданам с инвалидностью третьей группы — 5,04 тыс. гривен;

детям с инвалидностью — 5,04 тыс. гривен.

Для граждан, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пенсии вычисляются на основе процентного соотношения к средней заработной плате по стране:

лица с инвалидностью первой группы — доля 100% средней зарплаты (13,37 тыс. гривен);

лица с инвалидностью второй группы — доля 80% средней зарплаты (10,7 тыс. гривен);

лица с инвалидностью третьей группы — доля 60% средней зарплаты (8,02 тыс. гривен).

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.