Пенсии в Украине: кто может получить на 570 грн больше в сентябре

В последнее время дополнительные выплаты назначаются гражданам, которые имеют достаточное количество страхового стажа.

Related video

В Украине для лиц старше 80 лет, чья пенсия меньше 10 340 гривен, предусмотрена доплата, которая может достигать 570 гривен. Эти выплаты были впервые введены в 2020 году, когда сумма доплаты составляла 500 гривен. Об этом говорится в публикации издания "На пенсии".

Правила начисления минимальной пенсии и доплат за стаж действительно изменились. Ранее, до 1 октября 2011 года, для получения минимальной пенсии требовалось 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин. В настоящее время полным стажем считается 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Однако для тех, кто вышел на пенсию до этой даты, условия остались прежними, и размер их пенсий не был уменьшен.

"Впрочем, в последние годы правительство начало устанавливать дополнительные доплаты к пенсии именно тем, кто имеет не менее 30 и 35 лет стажа для женщин и мужчин соответственно. Например, с 1 марта 2024 года лицам старше 65 лет, которые не работают и имеют 30 или 35 лет стажа, пенсия устанавливается в размере не менее 3370 гривен. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №185 от 23 февраля 2024 года", – говорится в публикации.

Средняя пенсия в Украине за последние три месяца увеличилась примерно на 73 грн, достигнув 5816 грн. В январе 2024 года украинцы в среднем получали 5385 грн. Если рассматривать изменения за весь период полномасштабной войны, выплаты выросли с 3991 до 5816 грн. Это означает рост на 45,7%, в то время как кумулятивный уровень инфляции за этот период составил 35,5%. Таким образом, увеличение средней пенсии должно компенсировать рост стоимости товаров и услуг.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.