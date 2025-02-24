Есть четыре добровольных способа: как украинцы могут увеличить пенсию

Любая компания или рядовой гражданин может сделать благотворительное пожертвование в солидарную пенсионную систему, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

Related video

Граждане, которым не хватает стажа для получения пенсий в Украине или которые опасаются слишком малых выплат, могут увеличить сумму накоплений. Для этого они могут делать добровольные страховые взносы, заключив соответствующий договор с Пенсионным фондом. О том, какие существуют виды добровольных взносов и как их оформить, рассказали на портале фонда.

Пенсии в Украине — детали

Ведомство объяснило, что возможность добровольных страховых взносов предусмотрены в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В статьях 1 и 2 нормативно-правового акта указано, что есть такое понятие как "договор о добровольной уплате страховых взносов". Договор относится к третьему уровню системы пенсионного обеспечения, и граждане могут его использовать для добровольных накоплений.

В статье ПФУ упомянули о четырех видах добровольных страховых взносов.

Доплата до минимального страхового взноса, который высчитывается из заработной платы. Доплату можно сделать в случае, если обязательные страховые выплаты с зарплаты были меньше минимального взноса. Уплата пенсионных взносов за текущий период. Граждане имеют возможность внести средства на персональный счет в Пенсионном фонде. Деньги зачислят как взнос за текущий месяц. Если человек не был застрахован, то зарплату за этот месяц учтут при начислении пенсии в будущем. Если человек был застрахован, то на указанную сумму увеличат зарплату (от ее размера зависят выплаты). Уплата единого взноса за предыдущие периоды. Заключается специальный договор о добровольном пенсионном страховании, сроком не менее чем на год. Благотворительные средства на выплату пенсий отдельным гражданам. Любое юридическое или физическое лицо может внести средства на страховой счет гражданина, пояснили в ведомстве. В таком случае деньги либо пойдут конкретному человеку, либо окажутся на общих счетах ПФУ (в зависимости от соглашения).

Как оформить добровольные пенсионные взносы

В Пенсионном фонде описали условия для добровольных взносов для пенсии в Украине:

добровольные взносы могут платить граждане старше 16 лет — застрахованные или незастрахованные;

информация о человеке должна быть в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования;

гражданин еще не получает пенсию по солидарной системе.

Как оформить дополнительные взносы на пенсию:

заключить договор о добровольной уплате страховых взносов. Договор заключается через портал Пенсионного фонда (по ссылке);

или оформить договор о благотворительном пожертвовании в солидарную систему. Ведомство предлагает ознакомиться с двухминутной инструкцией, в которой подробно объясняется вся процедура.

Отметим, с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит около 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабинета Министров, которое пока не публиковали.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.