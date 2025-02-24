Є чотири добровільні способи: як українці можуть збільшити пенсію
Будь-яка компанія або пересічний громадянин може зробити благодійну пожертву у солідарну пенсійну систему, пояснили в Пенсійному фонді України.
Громадяни, яким не вистачає стажу для отримання пенсій в Україні або які побоюються замалих виплат, можуть збільшити суму майбутніх коштів. Для цього вони можуть роботи добровільні страхові внески, уклавши відповідний договір з Пенсійним фондом. Про те, які існують види добровільних внесків та як їх оформити, розповіли на порталі фонду.
Пенсії в Україні — деталі
Відомство пояснило, що можливість добровільних страхових внесків передбачені у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У статтях 1 та 2 нормативно-правового акту вказано, що є таке поняття як "договір про добровільну сплату страхових внесків". Договір належить до третього рівня системи пенсійного забезпечення, і громадяни можуть його використовувати для добровільних накопичень.
У статті ПФУ згадали про чотири види добровільних страхових внесків.
- Доплата до мінімального страхового внеску, який вираховується із заробітної плати. Доплату можна зробити у випадку, якщо обов'язкові страхові виплати із зарплати були менші мінімального внеску.
- Сплата пенсійних внесків за поточний період. Громадяни мають можливість внести кошти на персональний рахунок у Пенсійному фонді. Гроші зарахують як внесок за поточний місяць. Якщо людина не була застрахована, то зарплату за цей місяць врахують під час нарахування пенсії у майбутньому. Якщо людина була застрахована, то на вказану суму збільшать зарплату (від її розміру залежать виплати).
- Сплата єдиного внеску за попередні періоди. Укладається спеціальний договір про добровільне пенсійне страхування, терміном не менш як на рік.
- Благодійні кошти на виплату пенсій окремим громадянам. Будь-яка юридична або фізична особа може внести кошти на страховий рахунок громадянина, пояснили у відомстві. У такому випадку гроші або підуть конкретній людині, або опиняться на загальних рахунках ПФУ (залежно від угоди).
Як оформити добровільні пенсійні внески
У Пенсійному фонді описали умови для добровільних внесків для пенсії в Україні:
- добровільні внески можуть сплачувати громадяни, старші 16 років — застраховані або незастраховані;
- інформація про людину має бути у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- громадянин ще не отримує пенсію за солідарною системою.
Як оформити додаткові внески на пенсію:
- укласти договір про добровільну сплату страхових внесків. Договір укладається через портал Пенсійного фонду (за посиланням);
- або оформити договір про благодійну пожертву в солідарну систему. Відомство пропонує ознайомитись з двохвилинною інструкцією, у якій докладно пояснюється вся процедура.
Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватись відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому випадку становитиме приблизно 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.
Нагадуємо, деякі категорії українців з 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ у Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.