Є чотири добровільні способи: як українці можуть збільшити пенсію

Будь-яка компанія або пересічний громадянин може зробити благодійну пожертву у солідарну пенсійну систему, пояснили в Пенсійному фонді України.

Related video

Громадяни, яким не вистачає стажу для отримання пенсій в Україні або які побоюються замалих виплат, можуть збільшити суму майбутніх коштів. Для цього вони можуть роботи добровільні страхові внески, уклавши відповідний договір з Пенсійним фондом. Про те, які існують види добровільних внесків та як їх оформити, розповіли на порталі фонду.

Пенсії в Україні — деталі

Відомство пояснило, що можливість добровільних страхових внесків передбачені у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У статтях 1 та 2 нормативно-правового акту вказано, що є таке поняття як "договір про добровільну сплату страхових внесків". Договір належить до третього рівня системи пенсійного забезпечення, і громадяни можуть його використовувати для добровільних накопичень.

У статті ПФУ згадали про чотири види добровільних страхових внесків.

Доплата до мінімального страхового внеску, який вираховується із заробітної плати. Доплату можна зробити у випадку, якщо обов'язкові страхові виплати із зарплати були менші мінімального внеску. Сплата пенсійних внесків за поточний період. Громадяни мають можливість внести кошти на персональний рахунок у Пенсійному фонді. Гроші зарахують як внесок за поточний місяць. Якщо людина не була застрахована, то зарплату за цей місяць врахують під час нарахування пенсії у майбутньому. Якщо людина була застрахована, то на вказану суму збільшать зарплату (від її розміру залежать виплати). Сплата єдиного внеску за попередні періоди. Укладається спеціальний договір про добровільне пенсійне страхування, терміном не менш як на рік. Благодійні кошти на виплату пенсій окремим громадянам. Будь-яка юридична або фізична особа може внести кошти на страховий рахунок громадянина, пояснили у відомстві. У такому випадку гроші або підуть конкретній людині, або опиняться на загальних рахунках ПФУ (залежно від угоди).

Як оформити добровільні пенсійні внески

У Пенсійному фонді описали умови для добровільних внесків для пенсії в Україні:

добровільні внески можуть сплачувати громадяни, старші 16 років — застраховані або незастраховані;

інформація про людину має бути у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

громадянин ще не отримує пенсію за солідарною системою.

Як оформити додаткові внески на пенсію:

укласти договір про добровільну сплату страхових внесків. Договір укладається через портал Пенсійного фонду (за посиланням);

або оформити договір про благодійну пожертву в солідарну систему. Відомство пропонує ознайомитись з двохвилинною інструкцією, у якій докладно пояснюється вся процедура.

Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватись відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому випадку становитиме приблизно 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.

Нагадуємо, деякі категорії українців з 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ у Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.