Індексація пенсій: як зростуть виплати українцям з 1 березня

Нові пенсійні виплати, які українці можуть отримати з 1 березня, залежать від 12% інфляції у 2024 році, пояснили журналісти. Крім того, є залежність від зростання середніх зарплат протягом чотирьох попередніх років.

Related video

Через зростання зарплат у 2024 році в Україні з 1 березня відбудеться індексація пенсій. Розмір індексації залежить від інфляції, а також від показників середньої зарплати за три попередніх роки. Можливе зростання виплат на понад 10%. Про деталі нарахування пенсії розповіли на порталі "РБК-Україна".

Індексація пенсій

На порталі пояснили, що індексація пенсій відбудеться на основі статті 42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У статті ідеться про те, що виплати перераховуються щороку з 1 березня. Під час розрахунку використовують кілька чисел:

показник середньої зарплати за попередній рік (у нашому випадку — за 2024);

показник інфляції;

показник зростання середньої заробітної плати за три роки до 2025 — тобто за 2022-2024 рр.;

показник зростання середньої заробітної плати за три роки до 2024 — тобто за 2021-2023 рр.

На основі цих даних розраховують спеціальний коефіцієнт, по якому проводиться індексація пенсій, вказано у статті закону.

Тим часом на "РБК-Україна" навели дані, потрібні для розрахунку.

Пенсійний фонд 18 лютого встановив показник середньої заробітної плати, з якої сплачувались пенсійні внески у 2024 році. У спеціальній таблиці на сайті ПФУ вказано, що це 17 486,6 грн. Показник середньої заробітної плати 2021-2023 рр. — 13 559,41 грн; Показник середньої заробітної плати 2022-2024 рр. — 15 057,09 грн; Інфляція у 2024 році — 12%.

Різниця між показниками середніх заробітних плат складає 11,05%, підрахували на порталі. В підсумку можлива індексація пенсій складе 11,53%. Розрахунок робили по формулі (12%+11,05%)/2.

Втім зауважується, що наведене число — орієнтовне. Остаточно розмір індексації встановить Кабінет Міністрів спеціальною постановою.

Зазначимо, 17 лютого Пенсійний фонд попередив, що для деяких українців індексація пенсій відбудеться із запізненням. Зокрема, у квітні перерахунок стосуватиметься тих українців, які отримують пенсію, продовжують працювати та отримують зарплату мінімум два роки. Для цієї категорії виплати перерахують автоматично. Якщо є два роки набереться пізніше, то пенсіонеру доведеться самостійно звертатись до фонду, пояснило відомство.

Нагадуємо, 19 лютого видання "24 канал" розповіло, як українець може отримати пенсію розміром 20 тис. грн. Тим часом влітку 2024 року на порталі Опендатабот повідомили, який середній розмір виплат у різних областях і чи є 20-тисячні пенсії.