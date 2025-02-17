Пенсіонерам належить надбавка за безперервний стаж: як отримати ці гроші

Чоловікам від 55 років необхідно мати мінімум 25 років страхового стажу, а жінкам від 50 років — щонайменше 20 років для отримання стажу.

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В Україні пенсія традиційно залежить від трудового стажу, який відіграє ключову роль у розрахунку виплат для літніх громадян. Широко відомо, що для отримання пенсії необхідно відпрацювати певну мінімальну кількість років. Однак не всім відомо, що за понаднормовий стаж можна отримати додаткові виплати. Про це йдеться в матеріалі видання "УНІАН".

У поточному році для виходу на пенсію в 60 років потрібно не менше 32 років трудового стажу. Для тих, хто планує вийти на пенсію в 63 роки, цей показник становить від 22 до 32 років, а для 65-річних — мінімум 22 роки. При цьому розмір виплат збільшується, якщо пенсіонер відкладає вихід на заслужений відпочинок.

Якщо ж людина брала участь у бойових діях, і це підтверджується відповідним статусом, то вона може вийти на пенсію раніше за встановлений термін.

Чоловікам від 55 років необхідно мати мінімум 25 років страхового стажу, а жінкам від 50 років — щонайменше 20 років. Розмір пенсії визначається з урахуванням загального стажу, рівня доходів за цей період, а також різних надбавок і доплат.

В Україні пенсіонери, чий стаж перевищує встановлену законом норму, можуть розраховувати на додаткову виплату до своєї пенсії. Її нараховують за кожен рік, який людина відпрацювала понад мінімум. Іншими словами, у вашій трудовій книжці має бути задокументовано більше стажу, ніж:

35 років роботи для чоловіків;

30 років роботи для жінок.

Важливо враховувати, що розмір цієї доплати не перевищує одного відсотка від мінімальної пенсії за віком, розрахованої на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Цього року мінімальна пенсія становить 2361 грн, а отже, доплата за кожен додатковий рік стажу становитиме 23,61 грн. Таким чином, пенсіонери з перевищенням стажу понад 40 років можуть розраховувати на доплату: чоловіки (за 5 додаткових років) — 118,05 грн, а жінки (за 10 додаткових років) — 236,1 грн.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.