В Україні проведуть індексацію пенсій: хто отримає на 1000 грн більше

Те, на скільки збільшать пенсію після перерахунку, залежатиме від актуального розміру пенсії, кількості стажу та віку.

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З 1 березня в Україні відбудеться масштабна індексація пенсій, яка торкнеться більшості громадян. Розмір підвищення становитиме щонайменше 10%, а для деяких пенсіонерів виплати збільшаться на 1000 грн. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Наразі точного розміру підвищення ще не встановлено. Враховуючи, що інфляція за минулий рік виявилася вищою за очікувану (12% замість запланованих 9,7%), рівень індексації може перевищити 10%.

Так, пенсію можуть підвищити на різні суми:

на 100-200 грн. Розмір надбавки залежить від того, яка розрахункова пенсія у вас є. Наприклад, якщо ваш розрахунковий розмір пенсії (не фактична виплата, а саме те, що пораховано за формулою) є меншим за мінімалку (2361 грн), надбавка становитиме 100-200 грн;

на 300-400 грн. Надбавку від 300 до 400 грн може отримати більшість українців. Це ті, хто отримує від 3000 до 4000 грн розрахункової пенсії;

на 400-500 грн. Таке підвищення очікується для значної кількості українців. Це ті, у кого розрахунковий розмір пенсії становить до 5000 грн;

від 1000 грн. Значне підвищення (на суму від 1000 грн) отримують ті, у кого розрахунковий розмір пенсії понад 10 тис. грн. Окремо слід зазначити, що всі спеціальні пенсії індексують за спеціальними законами. Відтак ті, хто і так отримує високі виплати, підвищення не отримають.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.