Індексація пенсій: у кого точно не зростуть виплати у 2025 році

Під перерахунок цього року підпаде "чиста" пенсія, тобто виплата без урахування надбавок і доплат.

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У березні запланована нова індексація пенсій. Підвищення торкнеться більшості одержувачів, проте деякі громадяни залишаться без збільшення виплат. Точний відсоток індексації поки що не встановлено. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

На думку експертів, виплати можуть зрости на 10-17%. При цьому мінімальне підвищення пенсії становитиме 100 гривень, а максимальна надбавка сягне 1 500 гривень.

"Щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії", — ідеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Під індексацію підпадає саме "чиста" пенсія, тобто виплата без урахування надбавок і доплат.

Важливо зазначити, що індексація не торкнеться виплат громадян, які вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років. Пенсії зазначених осіб вважаються актуальними і тими, що не потребують збільшення.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.