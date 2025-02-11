Пенсія в Україні: хто отримає виплату 20 тис. грн зі стажем 35 років

Розмір майбутньої пенсії безпосередньо залежить від тривалості страхового стажу та рівня заробітної плати.

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Українське пенсійне законодавство встановлює низку умов, виконання яких впливає на розмір майбутньої пенсії. Щоб отримувати 20 тисяч гривень після виходу на заслужений відпочинок, необхідно мати певний рівень заробітної плати та відповідний страховий стаж. Про це йдеться в матеріалі видання Oboz.ua.

Зазначається, що розмір майбутньої пенсії безпосередньо залежить від тривалості страхового стажу та рівня заробітної плати: чим вони вищі, тим більші пенсійні виплати. В Україні норматив за стажем поступово збільшується, що відповідає світовій практиці. Жодна країна не може гарантувати високі пенсійні виплати за мінімального страхового стажу.

За нормами Міжнародної організації праці, достатньою вважається пенсійна виплата, розмір якої сягає 40% звичного заробітку. Водночас, в Україні не дотримано цього показника — не більше 30%.

Держава зацікавлена в тому, щоб громадяни залишалися працездатними якомога довше. Це пов'язано з тим, що тривала трудова діяльність і більші внески в пенсійну систему збільшують загальний обсяг фінансових ресурсів для виплати пенсій. Відповідно, чим довше людина робить страхові внески, тим більшою буде її пенсія завдяки формулі розрахунку.

Згідно з умовами Пенсійного фонду України, громадяни із середньою заробітною платою і 35 роками страхового стажу можуть розраховувати на пенсію в розмірі 4,7 тисячі гривень. За наявності 40 років стажу і тієї ж середньої зарплати розмір майбутньої пенсії збільшиться до 5,4 тисячі гривень.

Водночас із заробітною платою в 15 тис. гривень можна розраховувати на пенсію в 4,23 тис. гривень. З тим же стажем і зарплатою в 10 тис. гривень пенсійна виплата в підсумку складе 3,31 тис. гривень.

Якщо громадянин отримує зарплату вдвічі вищу за середню (за інформацією Пенсійного фонду — близько 33 тис. гривень), то розраховуватиме в майбутньому на пенсію в 9,49 тис. гривень.

Для того щоб отримувати пенсію в розмірі 10 тис. гривень, розмір зарплати за наявності стажу 35 років має становити 32,52 тис. гривень.

Нарешті — для того, щоб отримувати на заслуженому відпочинку 20 тис. гривень зі страховим стажем у 35 років, розмір заробітної плати має бути більш ніж учетверо вищим за середній. Зараз це близько 65 тисяч гривень.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.