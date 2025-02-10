Не всі пенсіонери помітять підвищення виплат: кого не торкнеться індексація в березні та чому

Індексація проводиться для тих, хто вже давно перебуває на пенсії і чия виплата потребує оновлення через зростання зарплат та інфляцію.

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З 1 березня 2025 року в Україні буде проведено індексацію пенсій, проте не всі пенсіонери отримають збільшення виплат. Підвищення не торкнеться тих, хто вийшов на пенсію в останні три роки, а також тих, чиї виплати складаються переважно з надбавок і доплат, які не підлягають індексації. Про це повідомила міністерка соцполітики Оксани Жолнович у коментарі виданню "Укрінформ".

Індексація проводитиметься для тих пенсіонерів, хто вже давно на пенсії, і чиї виплати потребують оновлення через зростання зарплат та інфляцію. Якщо людина вийшла на пенсію в останні три роки, її пенсія вважається актуальною і не потребує змін. Тому новопризначені пенсії в березні 2025 року індексуватися не будуть.

Індексація торкнеться тільки основної частини пенсії, яка розраховується за спеціальною формулою, що враховує стаж і середню зарплату. Надбавки, доплати і соціальні надбавки до пенсій не підлягають індексації. Наприклад, якщо пенсія становить 1230 грн, а з урахуванням доплат загальна сума виплат — 2361 грн, то після індексації основна частина може збільшитися до 1353 грн, але доплату буде зменшено, і зрештою загальний розмір пенсії залишиться тим самим.

Крім того, індексацію проводять без урахування доплат за вік або стаж, тому навіть пенсіонери, які формально підпадають під підвищення, можуть отримати значно меншу надбавку, ніж очікували. Формула розрахунку передбачає, що 50% зростання буде взято з рівня інфляції, а 50% — із середнього збільшення зарплат в Україні.

Водночас важливо пам'ятати, що реальне підвищення у кожного пенсіонера буде індивідуальним. Наприклад, пенсіонери, які отримують чисту пенсію в розмірі 7 692 грн, можуть розраховувати на надбавку близько 1 000 грн.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.