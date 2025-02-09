Індексація пенсій: як зміняться виплати за інвалідністю у 2025 році

Розмір пенсії по інвалідності залежить від вікової виплати.

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Цього року мінімальні пенсії по інвалідності не збільшувалися. У лютому також не очікується підвищення. Чи буде підвищення пенсій унаслідок індексації, поки неясно. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Після індексації торік мінімальна пенсія для людей з I групою інвалідності збільшилася з 2 760 до 2 920 гривень. Які мінімальні пенсії для інвалідів діють на даний момент:

для осіб з інвалідністю I групи мінімальна пенсія зараз — 2 980 гривень;

для осіб, які не працюють з інвалідністю II і III груп — 2 520 гривень;

для осіб, які працюють з інвалідністю II і III груп — 2 093 гривні.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від вікової виплати, яку визначають на основі різних чинників, включно з тривалістю трудового стажу та середньою зарплатою.

Зараз це співвідношення таке:

особи, які мають I групу інвалідності мають отримувати 100% від визначеної для них пенсії за віком;

люди з інвалідністю II групи — 90%;

з інвалідністю III групи — 50%.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.