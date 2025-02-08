Пенсія в Україні: чи відбудеться індексація виплат у лютому 2025 року

Згідно з прогнозами, очікується збільшення пенсійних виплат на величину від 10% до 17%.

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У лютому 2025 року пенсійні виплати залишаться без індексації. Підвищення можливе лише за рахунок надбавок і додаткових виплат. Чергова індексація намічена на березень. Про це повідомляє ПФУ.

Те, як проіндексують виплати, поки невідомо. Загалом показник індексації розраховується з урахуванням:

річного підсумку інфляції;

середнього розміру зарплат, з яких сплачувався ЄСВ.

Розмір індексації розраховується за такою формулою: до 50% від значення інфляції у 2024 році додається 50% від показника зростання середньої зарплати за останні 3 роки порівняно з попередніми 3 роками.

Прогнози, що були опубліковані до цього, свідчать про зростання виплат пенсіонерів на показник від 10% до 17%. Загалом пенсії можуть зрости так:

мінімум на 100 гривень;

максимум сягає 1 500 гривень.

Під індексацію підпадає "чиста" пенсія без жодних надбавок і доплат. До того ж непроіндексованими будуть виплати пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.