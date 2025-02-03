Пенсії в Україні: у яких регіонах отримують найбільше (інфографіка)

У Києві зафіксовано найвищі пенсії, що на третину перевищує середній показник по країні.

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Розмір пенсій українців визначається тривалістю страхового стажу та величиною заробітної плати. При цьому існують і певні регіональні відмінності. Нещодавно було оприлюднено свіжі дані про пенсійні виплати в різних областях України. Про це повідомляє сервіс Опендатабот.

Пенсії в Україні

На кінець 2024 року середній розмір пенсії в Україні становив 5 789 грн. Однак зростання інфляції, що сягнуло 12% минулого року, фактично нівелювало це збільшення. Наразі в країні налічується 10,34 мільйона пенсіонерів, з яких 26% отримують менше ніж 3 тисячі грн.

У Києві зафіксовано найвищі пенсії — 8 017,65 грн, що на третину перевищує середній показник по країні. Водночас найменші виплати спостерігаються в Тернопільській області — 4 484,69 грн, що на 23% нижче за середній рівень по Україні. У двох областях, навпаки, відзначено істотне зниження пенсійних виплат:

у Житомирській — на 10%;

у Рівненській середня пенсія впала на 24% (до 5 159,85 грн).

Також 26% пенсіонерів (2,68 млн осіб) отримують менше 3 000 грн, середня пенсія цієї категорії — 2 759,86 грн. Однак є і 12% пенсіонерів (1,26 млн осіб), які отримують понад 10 000 грн, і їхня середня пенсія становить 15 379,97 грн.

Приблизно 27% пенсіонерів продовжують працювати, отримуючи в середньому 6 302,76 грн пенсії. Загалом за останні три роки, під час війни, кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на 497,5 тис. осіб, порівнюючи з двома роками пандемії COVID-19.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.