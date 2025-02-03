Пенсии в Украине: в каких регионах получают больше всего (инфографика)

В Киеве зафиксированы самые высокие пенсии, что на треть превышает средний показатель по стране.

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Размер пенсий украинцев определяется продолжительностью страхового стажа и величиной заработной платы. При этом существуют и определенные региональные различия. Недавно были обнародованы свежие данные о пенсионных выплатах в различных областях Украины. Об этом сообщает сервис Опендатабот.

Пенсии в Украине

На конец 2024 года средний размер пенсии в Украине составил 5 789 грн. Однако рост инфляции, достигший 12% в прошлом году, фактически нивелировал это увеличение. В настоящее время в стране насчитывается 10,34 миллиона пенсионеров, из которых 26% получают менее 3 тысяч грн.

В Киеве зафиксированы самые высокие пенсии — 8 017,65 грн, что на треть превышает средний показатель по стране. В то же время наименьшие выплаты наблюдаются в Тернопольской области — 4 484,69 грн, что на 23% ниже среднего уровня по Украине. В двух областях, напротив, отмечено существенное снижение пенсионных выплат:

в Житомирской — на 10%;

в Ровенской средняя пенсия упала на 24% (до 5 159,85 грн).

Также 26% пенсионеров (2,68 млн человек) получают менее 3 000 грн, средняя пенсия этой категории — 2 759,86 грн. Однако есть и 12% пенсионеров (1,26 млн человек), которые получают более 10 000 грн, и их средняя пенсия составляет 15 379,97 грн.

Примерно 27% пенсионеров продолжают работать, получая в среднем 6 302,76 грн пенсии. Всего за последние три года, во время войны, количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 497,5 тыс. человек по сравнению с двумя годами пандемии COVID-19.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.