Пенсионеры могут оформить почти 1000 грн доплаты в феврале: кто и как это может сделать

Законодательство предусматривает, что в феврале некоторые украинские пенсионеры могут оформить ежемесячную доплату в размере 944 гривен, однако тем, кто хочет это сделать, нужно соответствовать определенным критериям.

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В феврале 2025 года украинские пенсионеры могут оформить ежемесячную доплату в размере 1000 гривен, если они являются одинокими и нуждаются в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья. Эту норму регулирует Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц" и постановление Кабмина "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи на уход", сообщает Фокус.

Согласно законодательству, выплата достигает 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность, соответственно, размер доплаты составляет 944,4 гривен.

Кто имеет право на выплату

В то же время законодательство определяет определенные критерии для тех, кто может претендовать на получение ежемесячной выплаты. Это следующие требования:

иметь от 80 лет и более;

проживать самостоятельно (без семьи);

нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

получать пенсию по возрасту.

На такую доплату могут не рассчитывать те, кто получает пенсию по инвалидности.

Какие документы необходимы для оформления выплаты

Для того, чтобы оформить такую доплату, нужно написать соответствующее заявление по установленному образцу, а еще — предоставить службе необходимые документы:

паспорт;

идентификационный номер;

выписка из Пенсионного фонда, подтверждающая то, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.

Однако главной частью набора документов для оформления заявления на выплату является заключение врачебно-консультативной комиссии, которое доказывает, что человек нуждается в постоянном присмотре от посторонних лиц по состоянию здоровья.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.