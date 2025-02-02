Пенсіонери можуть оформити майже 1000 грн доплати у лютому: хто і як це може зробити

Законодавство передбачає, що в лютому деякі українські пенсіонери можуть оформити щомісячну доплату у розмірі 944 гривень, однак тим, хто хоче це зробити, потрібно відповідати певним критеріям.

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В лютому 2025 року українські пенсіонери можуть оформити щомісячну доплату у розмірі 1000 гривень, якщо вони є самотніми і потребують постійного стороннього догляду через стан здоров’я. Цю норму регулює Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та постанова Кабміну "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд", повідомляє Фокус.

Згідно із законодавством, виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, відповідно, розмір доплати становить 944,4 гривень.

Хто має право на виплату

Водночас законодавство визначає певні критерії для тих, хто може претендувати на отримання щомісячної виплати. Це наступні вимоги:

мати від 80 років і більше;

проживати самостійно (без сім’ї);

мати потребу у постійному сторонньому догляді через стан здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

На таку доплату можуть не розраховувати ті, хто отримує пенсію за інвалідністю.

Які документи необхідні для оформлення виплати

Для того, щоб оформити таку доплату, потрібно написати відповідну заяву за встановленим зразком, а ще – надати службі необхідні документи:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з Пенсійного фонду, який підтверджує те, що пенсіонер не отримує надбавки з догляду до пенсії.

Проте головною частиною набору документів для оформлення заяви на виплату є висновок лікарсько-консультативної комісії, який доводить, що людина потребує постійного нагляду від сторонніх осіб через стан здоров’я.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з’ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не лише за себе, але й за іншу людину.

Водночас у цьому році на українців очікує низка змін стосовно порядку нарахування пенсій. Так, від січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.