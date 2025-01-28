Пенсія у 2025 році: яких змін очікувати українцям

Зміни у новому році стосуватимуться військової служби та пільгових пенсій для осіб, які працюють у важких умовах.

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В Україні у 2025 році на пенсіонерів очікують зміни умови виходу на пенсію. Також планується обмеження спеціальних пенсій. Про це пише ТСН.

Скільки стажу потрібно мати, щоб вийти на пенсію

Від січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком. Згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" для виходу на пенсію у 60 років людина має заробити 32 роки стажу.

63 роки – якщо є не менше 22 років страхового стажу;

65 років – якщо є не менше 15 років страхового стажу.

Якщо громадянин має стаж менше 15 років, то у 65 років йому призначать не пенсію, а державну соціальну допомогу.

Також українці можуть докупити стаж, якого бракує. Вартість 1 місяця складає 44% від мінімальної зарплати. На сьогодні вона складає 3,5 тисячі гривень. Наприклад, якщо у вас є 30 років стажу, то за 1 рік, якого не вистачає, потрібно буде доплатити 42,2 тисячі гривень.

Військова служба та пільгова пенсія

В Україні громадяни, які задіяні на шкідливих виробництвах, на дострокову пенсію, якщо вони набрали достатню кількість стажу, пише NV.

Також мають право на пільгову пенсію військовослужбовці. Це стосується тих осіб, які на момент призову працювали в умовах, які дають право на пенсію на пільгових умовах. Але період військової служби не може перевищувати стаж роботи, що дає право на таку пенсію.

Для підтвердження пільгового стажу громадяни мають надати довідку про пільговий характер роботи, яку видає підприємство. У випадку, коли підприємство перебуває на окупованій території, або в зоні бойових дій, то підтверджувальний документ можна отримати через реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Також право на пільгову пенсію мають громадяни, які працюють на підземних роботах або в умовах, що є особливо шкідливими та важкими, за списками.

Для чоловіків мінімальний стаж для отримання пільгової пенсії становить 25 років, з яких 10 років мають бути на зазначених роботах. Для жінок — 20 років, з яких не менше 7,5 років повинні бути на пільгових роботах.

Якщо громадянин працював на менш шкідливій роботі, але у важких умовах, пільговий стаж для чоловіків має складати не менше 30 років, для жінок – 25 років.

Яким пенсіонерам у 2025 році зменшать пенсії

В Україні 2025 року будуть обмежені найбільші спеціальні пенсії понад 17 тисяч пенсіонерів на період воєнного стану, повідомили в Міністерстві соціальної політики.

"Законом про державний бюджет було затверджено норму про застосування 2025-го обмежувальних коефіцієнтів до пенсій, які вчетверо чи більше разів перевищують середню пенсію по країні, або 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб", – пояснили в міністерстві.

У відомстві наголосили що на сьогоднішній день в Україні через дисбаланси які накопичилися в пенсійній системі є несправедливою та непрозорою. Через це обмеження торкнуться виплат, які зараз можуть становити 60, 80, 100 тисяч гривень чи навіть вище.

"Обмежувальні коефіцієнти дозволять зменшити величезну різницю між так званими "спеціальними" та загальними пенсіями. Відповідно до постанови, до пенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімумів, зокрема розмір яких визначено за рішеннями судів, застосовуватимуться понижувальні коефіцієнти", – повідомили у відомстві.

Зазначається, що чим вищій розмір пенсійних виплат, тим більший коефіцієнт буде застосовуватися.

До пенсій громадян, які зараз воюють на фронті або брали участь у захисті Батьківщини від агресії РФ від 2014 року, обмеження не застосовуватимуться.

Нагадаємо, що Мінсополітики України розробило законопроєкт, що передбачає зміну підходів до нарахування пенсій і має вирішити питання несправедливості при обрахунку пенсій для людей, які вийшли на заслужений відпочинок у різні роки.