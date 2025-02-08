Пенсия в Украине: состоится ли индексация выплат в феврале 2025 года

Согласно прогнозам, ожидается увеличение пенсионных выплат на величину от 10% до 17%.

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В феврале 2025 года пенсионные выплаты останутся без индексации. Повышение возможно лишь за счет надбавок и дополнительных выплат. Очередная индексация намечена на март. Об этом сообщает ПФУ.

То, как проиндексируют выплаты, пока неизвестно. В целом показатель индексации рассчитывается с учетом:

годового итога инфляции;

среднего размера зарплат, с которых уплачивался ЕСВ.

Размер индексации рассчитывается по следующей формуле: к 50% от значения инфляции в 2024 году добавляется 50% от показателя роста средней зарплаты за последние 3 года по сравнению с предыдущими 3 годами.

Прогнозы, что были опубликованы до этого, свидетельствуют о росте выплат пенсионеров на показатель от 10% до 17%. В общем пенсии могут вырасти так:

минимум на 100 гривен;

максимум достигает 1 500 гривен.

Под индексацию подпадает "чистая" пенсия без всяких надбавок и доплат. К тому же непроиндексированными будут выплаты пенсионеров, вышедших на пенсию в течение последних 3 лет.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.