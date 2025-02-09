Индексация пенсий: как изменятся выплаты по инвалидности в 2025 году

Размер пенсии по инвалидности зависит от возрастной выплаты.

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В этом году минимальные пенсии по инвалидности не увеличивались. В феврале также не ожидается повышения. Будет ли повышение пенсий в результате индексации, пока неясно. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

После индексации в прошлом году минимальная пенсия для людей с I группой инвалидности увеличилась с 2 760 до 2 920 гривен. Какие минимальные пенсии для инвалидов действуют на данный момент:

для лиц с инвалидностью I группы минимальная пенсия сейчас – 2 980 гривен;

для лиц, не работающих с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;

для лиц, работающих с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривны.

Размер пенсии по инвалидности зависит от возрастной выплаты, которая определяется на основе различных факторов, включая продолжительность трудового стажа и среднюю зарплату.

Сейчас это соотношение такое:

лица, имеющие I группу инвалидности должны получать 100% от определенной для них пенсии по возрасту;

люди с инвалидностью II группы – 90%;

с инвалидностью III группы – 50%.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.