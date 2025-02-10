Не все пенсионеры заметят повышение выплат: кого не коснется индексация в марте и почему

Индексация проводится для тех, кто уже давно находится на пенсии и чья выплата нуждается в обновлении из-за роста зарплат и инфляции.

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С 1 марта 2025 года в Украине будет проведена индексация пенсий, однако не все пенсионеры получат увеличение выплат. Повышение не коснется тех, кто вышел на пенсию в последние три года, а также тех, чьи выплаты состоят преимущественно из надбавок и доплат, которые не подлежат индексации. Об этом сообщила министер соцполитики Оксаны Жолнович в комментарии изданию "Укринформ".

Индексация будет проводиться для тех пенсионеров, кто уже давно на пенсии, и чьи выплаты требуют обновления из-за роста зарплат и инфляции. Если человек вышел на пенсию в последние три года, его пенсия считается актуальной и не нуждается в изменениях. Поэтому новоназначенные пенсии в марте 2025 года индексироваться не будут.

Индексация затронет только основную часть пенсии, которая рассчитывается по специальной формуле, учитывающей стаж и среднюю зарплату. Прибавки, доплаты и социальные надбавки к пенсиям не подлежат индексации. Например, если пенсия составляет 1230 грн, а с учетом доплат общая сумма выплат — 2361 грн, то после индексации основная часть может увеличиться до 1353 грн, но доплата будет уменьшена, и в итоге общий размер пенсии останется прежним.

Кроме того, индексация проводится без учета доплат за возраст или стаж, поэтому даже пенсионеры, которые формально подпадают под повышение, могут получить значительно меньшую надбавку, чем ожидали. Формула расчета предполагает, что 50% роста будет взято с уровня инфляции, а 50% – из среднего увеличения зарплат в Украине.

В то же время, важно помнить, что реальное повышение у каждого пенсионера будет индивидуальным. Например, пенсионеры, получающие чистую пенсию в размере 7 692 грн, могут рассчитывать на прибавку около 1 000 грн.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.