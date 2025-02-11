Пенсия в Украине: кто получит выплату 20 тыс. грн со стажем 35 лет

Размер будущей пенсии напрямую зависит от продолжительности страхового стажа и уровня заработной платы.

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Украинское пенсионное законодательство устанавливает ряд условий, выполнение которых влияет на размер будущей пенсии. Чтобы получать 20 тысяч гривен после выхода на заслуженный отдых, необходимо иметь определенный уровень заработной платы и соответствующий страховой стаж. Об этом говорится в материале издания Oboz.ua.

Отмечается, что размер будущей пенсии напрямую зависит от продолжительности страхового стажа и уровня заработной платы: чем они выше, тем больше пенсионные выплаты. В Украине норматив по стажу постепенно увеличивается, что соответствует мировой практике. Ни одна страна не может гарантировать высокие пенсионные выплаты при минимальном страховом стаже.

По нормам Международной организации труда, достаточной считается пенсионная выплата, размер которой достигает 40% привычного заработка. В то же время, в Украине не соблюден этот показатель — не более 30%.

Государство заинтересовано в том, чтобы граждане оставались трудоспособными как можно дольше. Это связано с тем, что продолжительная трудовая деятельность и более крупные взносы в пенсионную систему увеличивают общий объем финансовых ресурсов для выплаты пенсий. Соответственно, чем дольше человек делает страховые взносы, тем больше будет его пенсия благодаря формуле расчета.

Согласно условиям Пенсионного фонда Украины, граждане со средней заработной платой и 35 годами страхового стажа могут рассчитывать на пенсию в размере 4,7 тысячи гривен. При наличии 40 лет стажа и той же средней зарплаты размер будущей пенсии увеличится до 5,4 тысячи гривен.

В то же время, с заработной платой в 15 тыс. гривен можно рассчитывать на пенсию в 4,23 тыс. гривен. С тем же стажем и зарплатой в 10 тыс. гривен пенсионная выплата в итоге составит 3,31 тыс. гривен.

Если гражданин получает зарплату вдвое выше средней (по информации Пенсионного фонда — около 33 тыс. гривен), то будет рассчитывать в будущем на пенсию в 9,49 тыс. гривен.

Для того чтобы получать пенсию в размере 10 тыс. гривен, размер зарплаты при наличии стажа 35 лет должен составлять 32,52 тыс. гривен.

Наконец — для того, чтобы получать на заслуженном отдыхе 20 тыс. гривен со страховым стажем в 35 лет, размер заработной платы должен быть более чем в четверо выше средней. Сейчас это около 65 тысяч гривен.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.