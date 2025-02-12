Индексация пенсий: у кого точно не вырастут выплаты в 2025 году

Под перерасчет в этом году подпадет "чистая" пенсия, то есть выплата без учета надбавок и доплат.

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В марте запланирована новая индексация пенсий. Повышение затронет большинство получателей, однако некоторые граждане останутся без увеличения выплат. Точный процент индексации пока не установлен. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

По мнению экспертов, выплаты могут вырасти на 10–17%. При этом минимальное повышение пенсии составит 100 гривен, а максимальная прибавка достигнет 1 500 гривен.

"Ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии", – говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Под индексацию подпадает именно "чистая" пенсия, то есть выплата без учета надбавок и доплат.

Важно отметить, что индексация не коснется выплат граждан, вышедших на заслуженный отдых в течение последних 3 лет. Пенсии указанных лиц считаются актуальными и теми, что не нуждаются в увеличении.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.