В Украине проведут индексацию пенсий: кто получит на 1000 грн больше

То, на сколько увеличат пенсию после перерасчета, будет зависеть от актуального размера пенсии, количества стажа и возраста.

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С 1 марта в Украине пройдет масштабная индексация пенсий, которая коснется большинства граждан. Размер повышения составит не менее 10%, а для некоторых пенсионеров выплаты увеличатся на 1000 грн. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

На данный момент точный размер повышения еще не установлен. Учитывая, что инфляция за прошлый год оказалась выше ожидаемой (12% вместо запланированных 9,7%), уровень индексации может превысить 10%.

Так, пенсию могут повысить на разные суммы:

на 100-200 грн. Размер прибавки зависит от того, какая расчетная пенсия у вас есть. Например, если ваш расчетный размер пенсии (не фактическая выплата, а именно то, что посчитано по формуле) составляет меньше минималки (2361 грн), прибавка будет составлять 100-200 грн;

на 300-400 грн. Прибавку от 300 до 400 грн может получить большинство украинцев. Это те, кто получает от 3000 до 4000 грн расчетной пенсии;

на 400-500 грн. Такое повышение ожидается для значительного количества украинцев. Это те, у кого расчетный размер пенсии составляет до 5000 грн;

от 1000 грн. Значительное повышение (на сумму от 1000 грн) получают те, у кого расчетный размер пенсии больше 10 тыс. грн. Отдельно следует отметить, что все специальные пенсии индексируют по специальным законам. Следовательно те, кто и так получает высокие выплаты, повышения не получат.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.