Индексация пенсий: как вырастут выплаты украинцам с 1 марта

Новые пенсионные выплаты, которые украинцы могут получить с 1 марта, зависят от 12% инфляции в 2024 году, пояснили журналисты. Кроме того, есть зависимость от роста средних зарплат в течение четырех предыдущих лет.

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Из-за роста зарплат в 2024 году в Украине с 1 марта состоится индексация пенсий. Размер индексации зависит от инфляции, а также от показателей средней зарплаты за четыре предыдущих года. Возможен рост выплат более чем на 10%. О деталях начисления пенсии рассказали на портале "РБК-Украина".

Индексация пенсий

На портале объяснили, что индексация пенсий состоится на основе статьи 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В статье говорится о том, что выплаты пересчитываются ежегодно с 1 марта. При расчете используют несколько чисел:

показатель средней зарплаты за предыдущий год (в нашем случае — за 2024);

показатель инфляции;

показатель роста средней заработной платы за три года до 2025 — то есть за 2022-2024 гг;

показатель роста средней заработной платы за три года до 2024 — то есть за 2021-2023 гг.

На основе этих данных рассчитывают специальный коэффициент, по которому проводится индексация пенсий, указано в статье закона.

Тем временем на "РБК-Украина" привели данные, нужные для расчета.

Пенсионный фонд 18 февраля установил показатель средней заработной платы, с которой уплачивались пенсионные взносы в 2024 году. В специальной таблице на сайте ПФУ указано, что это 17 486,6 грн. Показатель средней заработной платы 2021-2023 гг. — 13 559,41 грн; Показатель средней заработной платы 2022-2024 гг. — 15 057,09 грн; Инфляция в 2024 году — 12%.

Разница между показателями средних заработных плат составляет 11,05%, подсчитали на портале. В итоге возможная индексация пенсий составит 11,53%. Расчет делали по формуле (12%+11,05%)/2.

Впрочем, отмечается, что приведенное число — ориентировочное. Окончательно размер индексации установит Кабинет Министров специальным постановлением.

Отметим, 17 февраля Пенсионный фонд предупредил, что для некоторых украинцев индексация пенсий состоится с опозданием. В частности, в апреле перерасчет будет касаться тех украинцев, которые получают пенсию, продолжают работать и получают зарплату минимум два года. Для этой категории выплаты пересчитают автоматически. Если два года наберется позже, то пенсионеру придется самостоятельно обращаться в фонд, пояснило ведомство.

Напоминаем, 19 февраля издание "24 канал" рассказало, как украинец может получить пенсию размером 20 тыс. грн. Между тем летом 2024 года на портале Опендатабот сообщили, какой средний размер выплат в разных областях и есть ли 20-тысячные пенсии.