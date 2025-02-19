Неожиданная цифра: каким должен быть стаж, чтобы получать пенсию 20 тыс. грн

Определяя размер пенсии, учитывают: продолжительность страхового стажа, коэффициент заработной платы и размер средней заработной платы по стране.

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В 2025 году пенсия в Украине рассчитывается с учетом страхового стажа и уровня заработной платы. Для получения выплаты в размере 20 тысяч гривен важно учитывать ряд ключевых факторов, влияющих на конечную сумму. 24 Канал сделал пример расчета для 20 тысяч гривен. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Сразу заметим, что для того чтобы в 2025 году получать пенсию 20 тысяч гривен, должен быть достаточно большой страховой стаж и высокая официальная заработная плата.

Размер пенсии в Украине определяется по формуле: Пенсия = Сз×ИКЗ×КС, где:

Сз – средняя зарплата по стране за три года до выхода на пенсию;

ИКЗ – индивидуальный коэффициент зарплаты, показывающий соотношение зарплаты к средней по стране;

КС — коэффициент страхового стажа, исчисляемый по формуле КС = (Стаж × 1%).

Таким образом, размер пенсии напрямую зависит от продолжительности страхового стажа и уровня заработной платы. Чем они выше, тем больше будет сумма выплат. Как уже упоминалось, для получения пенсии в 20 тысяч гривен в 2025 году необходимо иметь достаточный страховой стаж и высокий доход.

Так, согласно украинскому законодательству, каждый год страховой стаж добавляет 1% к коэффициенту стажа. К примеру, за 35 лет стажа коэффициент стажа составит 0,35.

Чтобы получить пенсию в 20 тысяч гривен, средняя зарплата за весь период работы должна быть по меньшей мере в 3,5 – 4 раза выше средней по стране.

В 2025 году средняя заработная плата в Украине прогнозируется на уровне 22 – 24 тысячи гривен, следовательно, для достижения индивидуального коэффициента зарплаты 3,5 необходимо получать от 77 тысяч гривен в месяц.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.