Несподівана цифра: яким має бути стаж, щоб отримувати пенсію 20 тис. грн

Визначаючи розмір пенсії, враховують: тривалість страхового стажу, коефіцієнт заробітної плати та розмір середньої заробітної плати по країні.

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У 2025 році пенсія в Україні розраховується з урахуванням страхового стажу та рівня заробітної плати. Для отримання виплати в розмірі 20 тисяч гривень важливо враховувати низку ключових факторів, що впливають на кінцеву суму. 24 Канал зробив приклад розрахунку для 20 тисяч гривень. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Одразу зауважимо, що для того, щоб у 2025 році отримувати пенсію 20 тисяч гривень, має бути досить великий страховий стаж і висока офіційна заробітна плата.

Розмір пенсії в Україні визначається за формулою: Пенсія = Сз×ІКЗ×КС, де:

Сз — середня зарплата по країні за три роки до виходу на пенсію;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати, що показує співвідношення зарплати до середньої по країні;

КС — коефіцієнт страхового стажу, що обчислюється за формулою КС = (Стаж × 1%).

Таким чином, розмір пенсії безпосередньо залежить від тривалості страхового стажу та рівня заробітної плати. Чим вони вищі, тим більшою буде сума виплат. Як уже згадувалося, для отримання пенсії у 20 тисяч гривень у 2025 році необхідно мати достатній страховий стаж і високий дохід.

Так, згідно з українським законодавством, кожен рік страхового стажу додає 1% до коефіцієнта стажу. Наприклад, за 35 років стажу коефіцієнт стажу становитиме 0,35.

Щоб отримати пенсію в 20 тисяч гривень, середня зарплата за весь період роботи має бути щонайменше в 3,5-4 рази вищою за середню по країні.

У 2025 році середня заробітна плата в Україні прогнозується на рівні 22 — 24 тисячі гривень, отже, для досягнення індивідуального коефіцієнта зарплати 3,5 необхідно отримувати від 77 тисяч гривень на місяць.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.