Індексація пенсій в Україні: наскільки і коли зростуть виплати

Наразі точний коефіцієнт підвищення пенсійних виплат невідомий.

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Індексація пенсій має розпочатися з 1 березня. Завдяки цій процедурі зростуть виплати значної кількості пенсіонерів. Про це повідомив експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін у коментарі виданню "24 Канал".

Він зазначив, що коефіцієнт підвищення пенсій визначається саме Кабміном.

Зазвичай Кабмін ухвалює відповідне рішення у 20 числах лютого.

"Минулого і позаминулого року відповідно до індексації підвищення виплат повинно було становити не менше ніж 100 гривень і не більше ніж 1 500 гривень. Щось схоже може бути і цього року", — додав він.

Коробкін акцентує на тому, що в нинішньому проєкті бюджету затверджено проведення індексації не так, як прописано в базовому пенсійному законі. Алгоритм здійснення процедури має визначити саме Кабмін.

Нагадаємо, що через низку певних причин частина українських пенсіонерів може втратити право на отримання пенсійних виплат. Існує кілька причин, через які нарахування пенсій на банківські картки можуть зупинити.

Крім того, у березні 2025 року пенсіонери України отримають додаткові виплати. Пенсії будуть автоматично підвищені для тих, хто досягне встановленого вікового порогу наступного місяця.