Деяким українцям можуть припинити виплачувати пенсії: у чому причина

Є три причини, через які Пенсійний фонд може призупинити виплати.

Related video

Через низку певних причин частина українських пенсіонерів може втратити право на отримання пенсійних виплат. Існує кілька причин, через які нарахування пенсій на банківські картки можуть зупинити. Про це йдеться в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Пенсійні виплати можуть бути припинені в таких випадках:

якщо пенсію було призначено на підставі документів із недостовірною інформацією;

якщо пенсіонер переселився на постійне місце проживання в країну, з якою Україна не уклала спеціальний пенсійний договір;

у разі смерті пенсіонера.

Якщо протягом року пенсіонер не користується своєю пенсійною банківською карткою — не знімає з неї кошти, не проводить оплату в магазинах або онлайн — виплати пенсії можуть бути припинені.

Для відновлення пенсії достатньо завітати до відділення "Ощадбанку" або Пенсійного фонду України особисто, без необхідності подавати окрему заяву для відновлення виплат, зупинених через невиконання ідентифікації.

Щоб забезпечити зручність для пенсіонерів з різними можливостями, передбачено кілька альтернативних, зокрема дистанційних, способів ідентифікації:

через авторизацію за допомогою "Дія.Підпис" на сайті електронних послуг Пенсійного фонду;

або за допомогою відеозв'язку.

Пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до дипломатичних установ України для вирішення питань ідентифікації.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.