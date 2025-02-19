Некоторым украинцам могут прекратить выплачивать пенсии: в чем причина

Есть три причины, по которым Пенсионный фонд может приостановить выплаты.

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По ряду определенных причин часть украинских пенсионеров может потерять право на получение пенсионных выплат. Существует несколько причин, по которым начисление пенсий на банковские карты могут остановить. Об этом говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсионные выплаты могут быть прекращены в следующих случаях:

если пенсия была назначена на основании документов с недостоверной информацией;

если пенсионер переселился на постоянное место жительства в страну, с которой Украина не заключила специальный пенсионный договор;

в случае смерти пенсионера.

Если в течение года пенсионер не пользуется своей пенсионной банковской картой – не снимает с нее средства, не проводит оплату в магазинах или онлайн – выплаты пенсии могут быть прекращены.

Для возобновления пенсии достаточно посетить отделение "Ощадбанка" или Пенсионного фонда Украины лично, без необходимости подавать отдельное заявление для возобновления выплат, остановленных из-за невыполнения идентификации.

Чтобы обеспечить удобство для пенсионеров с различными возможностями, предусмотрено несколько альтернативных, в частности дистанционных, способов идентификации:

через авторизацию с помощью "Дія.Підпис" на сайте электронных услуг Пенсионного фонда;

или с помощью видеосвязи.

Пенсионеры, которые находятся за рубежом, могут обратиться в дипломатические учреждения Украины для решения вопросов идентификации.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.