Пенсіонери отримуватимуть більше: кому нарахують 20% доплати

Корінним жителям і переселенцям, які переїхали в гірські регіони для проживання, передбачена надбавка до пенсій.

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З 1 березня 2025 року деякі українські пенсіонери почнуть отримувати додаткові виплати в розмірі 20%. Ця спеціальна надбавка призначена для жителів гірських районів. Про це йдеться в законі "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

Згідно зі встановленими правилами, населені пункти отримують статус гірських, якщо розташовані на висоті щонайменше 400 метрів над рівнем моря, відповідають двом основним критеріям і щонайменше двом показникам критерію "суворі кліматичні умови".

Відповідно до закону, до гірських населених пунктів належать міста, селища міського типу, селища і села, які:

мають погано розвинену сферу застосування праці;

неналагоджену систему соціально-побутового обслуговування;

мають погану транспортну доступність.

У зв'язку з цим корінним жителям і переселенцям, які переїхали в гірські регіони для проживання, передбачено надбавку в 20% до пенсій. На виплату додаткових коштів можна буде претендувати з 1 березня за умов:

офіційного проживання людини в гірському населеному пункті;

наявності статусу, який присвоюють жителям гірських поселень;

оформлення відповідного посвідчення.

"Розмір державних пенсій, стипендій, усіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які набули статусу особи, яка працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірничого, збільшується на 20%", — зазначено в законі.

Якщо людина, яка проживає на території населеного пункту зі статусом гірничого, почала отримувати пенсію, то може звернутися по надбавку будь-яким із таких способів:

через Центр надання адмінпослуг (ЦНАП);

до сільської/міської ради;

до органів місцевого самоврядування.

Відповідне посвідчення видадуть протягом 30 днів. Після цього громадянин має звернутися до органів ПФУ з відповідною заявою про призначення доплати.

Зокрема, у Львівській та Закарпатській області налічується 390 населених пунктів зі статусом гірського. Там підвищену на 20% пенсію отримують майже 100 тис. пенсіонерів. Також такі населені пункти є в Івано-Франківському та Чернівецькому регіонах.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.