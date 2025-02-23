Пенсионеры станут получать больше: кому начислят 20% доплаты

Коренным жителям и переселенцам, которые переехали в горные регионы для проживания, предусмотрена надбавка к пенсиям.

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С 1 марта 2025 года некоторые украинские пенсионеры начнут получать дополнительные выплаты в размере 20%. Эта специальная надбавка предназначена для жителей горных районов. Об этом говорится в законе "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

Согласно установленным правилам, населенные пункты получают статус горных, если расположены на высоте не менее 400 метров над уровнем моря, соответствуют двум основным критериям и как минимум двум показателям критерия "суровые климатические условия".

В соответствии с законом, к горным населенным пунктам относятся города, поселки городского типа, поселки и села, которые:

имеют плохо развитую сферу применения труда;

неналаженную систему социально-бытового обслуживания;

имеют плохую транспортную доступность.

В связи с этим коренным жителям и переселенцам, которые переехали в горные регионы для проживания, предусмотрена надбавка в 20% к пенсиям. На выплату дополнительных средств можно будет претендовать с 1 марта при условиях:

официального проживания человека в горном населенном пункте;

наличия статуса, который присваивают жителям горных поселений;

оформления соответствующего удостоверения.

"Размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, которые получили статус лица, работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%", — указано в законе.

Если человек, проживающий на территории населенного пункта со статусом горного, начал получать пенсию, то может обратиться за надбавкой любым из следующих способов:

через Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ);

в сельский/городской совет;

в органы местного самоуправления.

Соответствующее удостоверение выдадут в течение 30 дней. После этого гражданин должен обратиться в органы ПФУ с соответствующим заявлением о назначении доплаты.

В частности, во Львовской и Закарпатской области насчитывается 390 населенных пунктов со статусом горного. Там повышенную на 20% пенсию получают почти 100 тыс. пенсионеров. Также такие населенные пункты есть в Ивано-Франковском и Черновицком регионах.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.