Для тех, кто не работает: как украинцам не остаться без пенсии

Украинцы, которые не работают, могут добровольно совершать страховые взносы.

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Безработные граждане Украины, имеющие доход, могут по собственному желанию вносить добровольные страховые взносы. Это позволит им накапливать дополнительный стаж, который отразится на размере их будущей пенсии. Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

В ведомстве объяснили, что уплата взносов — добровольное дело.

"Чем больше размер взносов, тем больше будет размер пенсии, которая будет начисляться в будущем", — подчеркнули в Минсоцполитики.

При этом, чтобы неработающему гражданину засчитали один полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц взносов должна быть не меньше, чем минимальный страховой взнос, то есть 1 760 грн.

"Если уплатить вдвое больший взнос, то пенсия будет начисляться с двойной минимальной зарплаты", — рассказали в ведомстве.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.