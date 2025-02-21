Для тих, хто не працює: як українцям не залишитися без пенсії

Українці, які не працюють, можуть добровільно здійснювати страхові внески.

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Безробітні громадяни України, які мають дохід, можуть за власним бажанням вносити добровільні страхові внески. Це дасть їм змогу накопичувати додатковий стаж, який відіб'ється на розмірі їхньої майбутньої пенсії. Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики України.

У відомстві пояснили, що сплата внесків — добровільна справа.

"Що більший розмір внесків, то більшим буде розмір пенсії, яка нараховуватиметься в майбутньому", — наголосили в Мінсоцполітики.

Водночас, щоб громадянину, що не працює, зарахували один повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць внесків має бути не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, тобто 1 760 грн.

"Якщо сплатити вдвічі більший внесок, то пенсія нараховуватиметься з подвійної мінімальної зарплати", — розповіли у відомстві.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак водночас потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.