В Украине завершили индексацию пенсий: как выросли выплаты

В среднем пенсии украинцев после индексации вырастут на 556 гривен.

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В марте 2025 года завершилась индексация пенсий. Выплаты для большинства пенсионеров выросли. Ожидается, что в этом году пенсии украинцев повысятся на 11,5%. Об этом сообщает Минсоцполитики.

Индексация распространяется только на "чистую" пенсию, то есть сумму без доплат и надбавок. При этом Кабинет министров установил ограничения на размер повышения выплат:

минимально выплаты могли возрасти на 100 гривен;

максимально – 1 500 гривен.

В среднем пенсии украинцев в результате индексации увеличатся на 556 гривен. Таким образом, средний размер пенсионных выплат вырастет от 5 789 до 6 345 гривен.

Как изменилась пенсия после индексации, можно узнать онлайн:

необходимо зайти на портал электронных услуг ПФУ по ссылке;

авторизоваться (это можно сделать через КЭП, "Действие. Подпись", BankID);

информацию можно найти в разделе "Моя пенсия".

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.