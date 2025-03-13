Цифра шокирует: какими должны быть стаж и зарплата, чтобы получать пенсию 10 000 грн

Если официальная зарплата была средней, стаж должен быть очень большим, а для тех, кто платил минимальные взносы, достичь такого уровня пенсии будет сложно.

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Для получения пенсии в 10 000 грн необходимо иметь 33 года стажа и зарплату, превышающую средний уровень в два раза. Об этом говорится в материале 24 Канала.

В 2025 году пенсионная система Украины продолжает работать на основе индивидуального начисления выплат. Размер пенсии определяется двумя ключевыми факторами: уровнем заработной платы и продолжительностью страхового стажа. Формула расчета пенсии включает в себя следующие элементы:

заработную плату: чем выше была официальная зарплата, с которой уплачивались взносы, тем больше коэффициент зарплаты;

страховой стаж: учитывается количество лет, в течение которых человек работал официально и платил ЕСВ (единый социальный взнос);

среднюю зарплату в стране: используется средний показатель зарплаты за три года, предшествующих году выхода на пенсию.

Формула выглядит так — пенсия = СЗП x ИКЗ x КС, где:

СЗП — средняя заработная плата в Украине;

ИКЗ — индивидуальный коэффициент заработной платы;

КС — коэффициент страхового стажа (1 год стажа = 1%).

Чтобы получать пенсию 10 000 грн, нужно иметь значительный страховой стаж и высокий уровень заработной платы. Если официальная зарплата была средней, стаж должен быть еще больше, а для тех, кто платил минимальные взносы, достичь такого уровня пенсии будет сложно.

Пример расчета:

средняя зарплата по стране (СЗП): условно — 15 000 грн;

индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ): для расчетов предположим, что человек зарабатывал вдвое больше средней зарплаты (коэффициент 2);

стаж (КС): 10 000 = 15 000×2 х КС (КС = 0,33).

Таким образом, при заработной плате, вдвое превышающей средний уровень, необходимый страховой стаж составляет 33 года. Если же официальный доход был ближе к среднему показателю по стране, требуется более длительный стаж. Например, при зарплате, равной среднему уровню (коэффициент 1), для получения пенсии в 10 000 грн стаж должен достигать примерно 66 лет, что практически невозможно.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.