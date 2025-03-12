Украинцам с инвалидностью в Германии платят пенсии: какие еще есть льготы

В Германии пенсия по инвалидности для украинцев, беженцев из других стран и даже для граждан Германии не назначается только на основе наличия статуса — все зависит от степени нетрудоспособности.

Related video

С момента начала полномасштабного вторжения множество украинцев покинули страну и направились в государства Европейского Союза, при этом Германия приняла наибольшее количество беженцев. Важно понимать, что статус вынужденного переселенца может получить любой человек, в том числе и с ограниченными возможностями. Поэтому необходимо узнать, на какие пособия по инвалидности может рассчитывать украинец с инвалидностью в Германии, а также какую дополнительную помощь он может получить. Об этом говорится в материале издания УНИАН.

Не каждый украинец, имеющий статус инвалидности, прибывший в Германию, сразу может претендовать на выплаты. Процесс определения инвалидности в разных странах отличается. В Украине, например, после серьезных операций или лечения, например, онкологии, иногда присваивают вторую или третью группу инвалидности. В Германии ситуация иная — для получения статуса инвалидности, который здесь называется Behinderung, необходимо действительно иметь серьезные физические или психологические нарушения.

Для подтверждения своего статуса украинец должен обратиться в Landratsamt, предоставить необходимые документы и, при необходимости, пройти медицинское обследование. Если ему будет присвоена группа инвалидности (GdB), он может подать заявку на пособие, однако не стоит ожидать гарантированного результата. В Германии пенсия по инвалидности для украинцев, беженцев из других стран и даже для граждан Германии не назначается только на основе наличия статуса — все зависит от степени нетрудоспособности. Существует два уровня:

полная — лицо не может выполнять работу больше трех часов в сутки;

частичная — лицо может работать от трех до шести часов в сутки.

В Германии встречаются случаи, когда люди с инвалидностью трудятся в офисах или справочных службах, что свидетельствует о том, что несмотря на свой статус, они не признаны нетрудоспособными. Однако, если инвалидность будет признана, человеку могут быть назначены выплаты по инвалидности, базовая помощь по безработице и/или компенсация за аренду жилья. Это касается тех, кто способен работать от 3 до 6 часов в день; для полностью нетрудоспособных предусмотрены другие виды выплат.

Чем отличаются выплаты по инвалидности в Украине и Германии

Пенсия по инвалидности в Украине для лиц со статусом инвалидности зависит от группы. Размер выплат всегда считается, как процент от пенсионных выплат, положенных человеку по возрасту. При этом важно понимать, что нельзя получать две пенсии, даже если украинец с инвалидностью уже перешагнул шестидесятилетний рубеж.

Интересно, что вне зависимости от группы, пенсионная выплата человеку с инвалидностью, по украинскому законодательству, должна быть, как минимум, равна прожиточному минимуму, с 1 марта 2025 года это 2361 грн. Столько же получит человек, если он, например, имеет инвалидность с детства, никогда не работал и не накопил стажа. В таком случае ему "светит" только социальная пенсия по инвалидности — та же 2361 грн. По состоянию на сейчас, это примерно 52 евро в месяц.

В Германии последнее повышение выплат лицам с инвалидностью произошло в 2023 году. Сейчас одинокие люди с таким статусом получают 502 евро, взрослые, которые проживают в семье — 451 евро, те, кто находятся в специальных учреждениях по уходу за людьми с инвалидностью и дети соответствующей категории, проживающие с родителями — 402 евро.

Из этого следует, что минимальная пенсия по инвалидности в Германии на данный момент составляет 402 евро. По состоянию на сейчас это примерно 18 тысяч 200 грн в месяц.

Также существуют надбавки:

до 35% — за участие в программах адаптации, которые повышают шансы найти работу;

до 17% — для полностью нетрудоспособных лиц.

Пенсия по инвалидности — не единственная помощь от государства. Человек с таким статусом может рассчитывать на налоговые льготы — от 310 до 1420 евро в зависимости от группы. Кроме того, лица из соответствующей категории могут платить меньший налог на транспорт, парковаться в специально отведенных местах и получать деньги, чтобы переоборудовать дизельный автомобиль под свои нужды.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.