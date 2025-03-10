Некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше других: какие условия

Участники боевых действий имеют право на льготный выход на пенсию.

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В Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию. Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В соответствии с законодательством, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту при соблюдении следующих условий:

для мужчин — по достижении 55 лет при наличии стажа в минимум 25 лет;

для женщин — по достижении 50 лет при наличии стажа в минимум 20 лет.

Размер льготных пенсий для УБД зависит от продолжительности приобретенного стажа и получаемого дохода, с которого выплачивались страховые взносы. Для таких пенсий предусмотрены доплаты:

доплата в 25% от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (ст. 12 закона №3551 "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты" от 22.10.1993);

финпомощь на жизнь в 40 грн (закон №1603 от 16.03.2004 "Об улучшении материального положения УБД и лиц с инвалидностью вследствие войны");

ежемесячная госпомощь, если размер пенсии (вместе с надбавками) не превышает 4,95 тыс. грн (правительственное постановление №656 "Об установлении ежемесячной госпомощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и УБД" 28.07.2010 г.).

Отметим, с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит примерно 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабинета Министров, которое пока не публиковали.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.