Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше за інших: які умови

Учасники бойових дій мають право на пільговий вихід на пенсію.

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В Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачено спеціальні умови для виходу на пенсію. Про це йдеться в матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Відповідно до законодавства, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком при дотриманні таких умов:

для чоловіків — після досягнення 55 років за наявності стажу в мінімум 25 років;

для жінок — після досягнення 50 років за наявності стажу щонайменше 20 років.

Розмір пільгових пенсій для УБД залежить від тривалості набутого стажу та одержуваного доходу, з якого виплачувалися страхові внески. Для таких пенсій передбачені доплати:

доплата в 25% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ст. 12 закону №3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту" від 22.10.1993);

фіндопомога на життя в 40 грн (закон №1603 від 16.03.2004 "Про поліпшення матеріального становища УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни");

щомісячна держдопомога, якщо розмір пенсії (разом із надбавками) не перевищує 4,95 тис. грн (урядова постанова №656 "Про встановлення щомісячної держдопомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та УБД" 28.07.2010 р.).

Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватися відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому разі становитиме приблизно 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.