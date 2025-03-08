Пенсія в Україні: чи платитимуть, якщо немає стажу

Люди похилого віку, крім пенсії, можуть отримати також і соціальні виплати.

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Для отримання пенсії потрібна наявність певного страхового стажу. Однак навіть за його відсутності люди пенсійного віку можуть розраховувати на державну підтримку. Для виходу на пенсію в 60 років необхідно накопичити не менше 32 років страхового стажу — як чоловікам, так і жінкам. Якщо ж у людини стаж менше 15 років, то в 65 років вона може розраховувати на державну соціальну допомогу, яка замінює пенсійні виплати. Про це йдеться на порталі "Дія".

Для оформлення тимчасової державної підтримки громадянин подає заяву до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання.

Також є статутний перелік документів, необхідний для оформлення соціальної пенсії:

заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

паспорт громадянина України;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

довідка про наявний трудовий стаж, видана органами Пенсійного фонду України;

декларація про доходи та майновий стан за останні шість календарних місяців;

копія рішення про призначення опікуна (для особи, яка визнана недієздатною);

інформація про склад сім'ї особи.

Соціальна пенсія може розглядатися кожні 6 місяців, з урахуванням змін у доходах і матеріальному стані заявника.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль докладно описав умови виплати субсидії на житло ВПО.

Також стало відомо, що програма житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг уже багато років надає додаткову підтримку сотням тисяч українців. На розмір субсидії впливатимуть кількість членів сім'ї, сукупний рівень доходу та вартість оренди житла.