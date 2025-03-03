Українці ризикують залишитися без субсидій: про що важливо пам'ятати в березні

Якщо в родині відбуваються будь-які зміни, то необхідно обов'язково повідомити про це Пенсійний фонд.

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Громадяни, чиї витрати на комунальні послуги перевищують встановлений поріг обов'язкового платежу, мають право на отримання субсидії. Цей захід підтримки допомагає знизити фінансове навантаження на сім'ї з низьким доходом. Однак у разі недотримання встановлених умов виплату субсидії може бути припинено. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Унаслідок війни багато українців були змушені покинути свої будинки, а частина з них виїхала за кордон. Однак не всі повідомили Пенсійний фонд про виїзд членів сім'ї, що може вплинути на право отримання субсидії. Якщо людина перебуває за кордоном понад 60 днів, її не враховують під час призначення виплат. Це стосується як її доходів, так і нормативів житлових послуг, розрахованих на цього члена домогосподарства.

Наприклад, якщо в домогосподарстві зареєстровано троє осіб, але дружина з дитиною понад 60 днів за кордоном, субсидію буде призначено тільки чоловікові.

"Особи, які звернулися за призначенням субсидії та не повідомили орган Пенсійного фонду України про перебування будь-кого з членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів, а субсидію обчислено з урахуванням цієї особи, то виплата житлової субсидії припиняється", — зазначають у ПФУ.

Одержувачі субсидії зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд України про перебування члена домогосподарства за межами країни понад 60 днів. Це необхідно зробити протягом 30 днів після того, як людина виїхала. Якщо цього не зробити:

виплати субсидії буде припинено; надмірно отримані кошти доведеться повернути державі; для відновлення субсидії потрібно подати нову заяву, яка буде розглянута тільки на початку наступного опалювального або неопалювального сезону.

У 2025 році одержувачі субсидій повинні ретельно стежити за дотриманням правил, щоб не втратити допомогу. Якщо хтось із членів сім'ї планує тривалий виїзд за кордон, слід завчасно повідомити про це відповідні органи.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль докладно описав умови виплати субсидії на житло ВПО.

Також стало відомо, що програма житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг уже багато років надає додаткову підтримку сотням тисяч українців. На розмір субсидії впливатимуть кількість членів сім'ї, сукупний рівень доходу та вартість оренди житла.