Украинцы рискуют остаться без субсидий: о чем важно помнить в марте

Если в семье происходят любые изменения, то необходимо обязательно сообщить об этом в Пенсионный фонд.

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Граждане, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный порог обязательного платежа, имеют право на получение субсидии. Эта мера поддержки помогает снизить финансовую нагрузку на семьи с низким доходом. Однако при несоблюдении установленных условий выплата субсидии может быть прекращена. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В результате войны многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома, а часть из них уехала за границу. Однако не все уведомили Пенсионный фонд о выезде членов семьи, что может повлиять на право получения субсидии. Если человек находится за границей более 60 дней, его не учитывают при назначении выплат. Это касается как его доходов, так и нормативов жилищных услуг, рассчитанных на данного члена домохозяйства.

Например, если в домохозяйстве зарегистрировано три человека, но жена с ребенком более 60 дней за границей, субсидия будет назначена только мужу.

"Лица, которые обратились за назначением субсидии и не сообщили в орган Пенсионного фонда Украины о пребывании кого-либо из членов домохозяйства за границей более 60 дней, а субсидия исчислена с учетом этого человека, то выплата жилищной субсидии прекращается", — отмечают в ПФУ.

Получатели субсидии обязаны сообщать Пенсионный фонд Украины о пребывании члена домохозяйства за пределами страны более 60 дней. Это необходимо сделать в течение 30 дней после того, как человек выехал. Если этого не сделать:

выплаты субсидии будут прекращены; чрезмерно полученные средства придется вернуть государству; для возобновления субсидии нужно подать новое заявление, которое будет рассмотрено только в начале следующего отопительного или неотопительного сезона.

В 2025 году получатели субсидий должны тщательно следить за соблюдением правил, чтобы не потерять помощь. Если кто-то из членов семьи планирует длительный выезд за границу, следует заблаговременно уведомить об этом соответствующие органы.

Напоминаем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подробно описал условия выплаты субсидии на жилье ВПЛ.

Также стало известно, что программа жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг уже много лет предоставляет дополнительную поддержку сотням тысяч украинцев. На размер субсидии будут влиять количество членов семьи, совокупный уровень дохода и стоимость аренды жилья.