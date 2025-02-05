Как изменятся субсидии в Украине с февраля: детали

На размер субсидии будут влиять количество членов семьи, совокупный уровень дохода и стоимость аренды жилья.

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Программа жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг уже много лет предоставляет дополнительную поддержку сотням тысяч украинцев. Об этом говорится в материале издания "Факты".

Ежегодно государство выделяет около 40 млрд грн на субсидии и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. На 2025 год предусмотрено финансирование в размере 42,3 млрд грн. В этом году правительство Украины ввело ряд важных изменений, включая единый подход к определению льгот на ЖКУ. Согласно информации Минсоцполитики, в 2025 году субсидии будут рассчитываться с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, что предусмотрено законом о государственном бюджете на 2025 год.

Если семья обратилась за назначением льгот с 1 января 2025 года, тогда право на получение льготы с учетом совокупного дохода семьи будет определяться с этой даты. Однако изменения о назначении субсидии будут применяться после окончания отопительного сезона, если семья получала льготы еще до 31 декабря 2024 года включительно.

Важно отметить, что это не касается участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Для них не меняются подходы к предоставлению льгот.

Как сообщает Министерство социальной политики, после начала полномасштабной войны одним из самых болезненных вопросов для всех ВПЛ остается вопрос жилья. Именно поэтому правительство разрешило назначение субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Этим правом можно воспользоваться с конца января 2025 года.

В Министерстве социальной политики объяснили, кто сможет претендовать на субсидию для аренды жилья среди ВПЛ. Среди них:

ВПЛ, которые переместились в любой регион, подконтрольный Украине, при условии, что финансово-имущественное положение семьи соответствует критериям постановления (ранее действие субсидии распространялось только на девять областей);

семьи, которые арендуют жилье, и тратят на это более 20% совокупных доходов.

По данным Минсоцполитики, субсидия на аренду жилья для внутренних переселенцев будет назначаться по аналогии с жилищной субсидией. Она будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ.

Напоминаем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подробно описал условия выплаты субсидии на жилье ВПЛ.