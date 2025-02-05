Як зміняться субсидії в Україні з лютого: деталі

На розмір субсидії впливатимуть кількість членів сім'ї, сукупний рівень доходу та вартість оренди житла.

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Програма житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг уже багато років надає додаткову підтримку сотням тисяч українців. Про це йдеться в матеріалі видання "Факти".

Щорічно держава виділяє близько 40 млрд грн на субсидії та пільги з оплати житлово-комунальних послуг. На 2025 рік передбачено фінансування в розмірі 42,3 млрд грн. Цього року уряд України запровадив низку важливих змін, включно з єдиним підходом до визначення пільг на ЖКП. Згідно з інформацією Мінсоцполітики, у 2025 році субсидії розраховуватимуть з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, що передбачено законом про державний бюджет на 2025 рік.

Якщо сім'я звернулася за призначенням пільг з 1 січня 2025 року, тоді право на отримання пільги з урахуванням сукупного доходу сім'ї визначатиметься з цієї дати. Однак зміни щодо призначення субсидії застосовуватимуться після закінчення опалювального сезону, якщо сім'я отримувала пільги ще до 31 грудня 2024 року включно.

Важливо зазначити, що це не стосується учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для них не змінюються підходи до надання пільг.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, після початку повномасштабної війни одним із найболючіших питань для всіх ВПО залишається питання житла. Саме тому уряд дозволив призначення субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Цим правом можна скористатися з кінця січня 2025 року.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, хто зможе претендувати на субсидію для оренди житла серед ВПО. Серед них:

ВПО, які перемістилися в будь-який регіон, підконтрольний Україні, за умови, що фінансово-майновий стан сім'ї відповідає критеріям постанови (раніше дія субсидії поширювалася тільки на дев'ять областей);

сім'ї, які орендують житло, і витрачають на це понад 20% сукупних доходів.

За даними Мінсоцполітики, субсидію на оренду житла для внутрішніх переселенців призначатимуть за аналогією з житловою субсидією. Її розраховуватимуть індивідуально для кожної сім'ї ВПО.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль докладно описав умови виплати субсидії на житло ВПО.