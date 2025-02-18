Еще в прошлом году правительство объявило о планах изменить критерии выдачи субсидий. Фокус рассмотрел причины, по которым могут отказать в назначении субсидии.

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Субсидии в Украине являются важным аспектом экономической политики, который влияет на жизнь многих граждан. С начала 2025 года украинцев ожидали введенные изменения в программах субсидий, что было связано в частности с экономическими и политическими факторами. Поэтому существует риск, что некоторые граждане могут потерять право на получение помощи от государства.

Субсидии в Украине охватывают различные сферы, в частности жилищные, медицинские, образовательные и другие виды помощи. Однако, с конца 2024 года правительство объявило о планах изменить критерии выдачи субсидий, что обязательно повлияет на количество получателей в 2025-м.

Правительство ввело более жесткие критерии для получения субсидий Фото: Getty

Как изменились критерии выдачи субсидий

Как отметил в комментарии Фокусу юрист АО "Виннер Партнерс" Константин Скляр, украинское правительство ввело более жесткие критерии для получения субсидий, что может иметь последствия и тенденцию к уменьшению количества граждан, которые будут получать эти пособия. Основной причиной таких изменений является необходимость оптимизации государственных расходов и обеспечения более справедливого распределения имеющихся у государства ресурсов.

"С 2025 года введено назначение субсидий на период до окончания отопительного сезона, а размер субсидии рассчитывается с начала месяца, когда документы были поданы", — отметил юрист.

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Более того, с начала 2025 года за назначением субсидии имеют право следующие лица:

жильцы зарегистрированы в жилье;

арендаторы с действующим договором аренды,

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

индивидуальные застройщики.

Отметим, что недавно была увеличена предельная сумма единовременных расходов, которая может препятствовать получению субсидии.Теперь эта сумма составляет 100 тысяч гривен. Если расходы были на генератор или другое энергетическое оборудование, предельная сумма составляет 150 тыс. грн.

Субсидию могут отменить, если заявитель не сообщит об изменениях в имущественном или социальном состоянии

С начала 2025 года при подаче документов будут учитывать доход семьи за второй и третий кварталы 2024 года, а пенсионный доход — за ноябрь 2024 года. Субсидию могут отменить, если заявитель не сообщит об изменениях в имущественном или социальном состоянии.

Даже в случае усиления отключений электроэнергии, размер субсидии останется неизменным. Это связано с тем, что расчет помощи производится на основе социальных норм потребления, а снижение фактического объема использования электроэнергии не влияет на сумму субсидии.

"Несмотря на введенные изменения по субсидиям, правительство отмечает, что поддержка населения останется одной из ключевых целей государственной политики и указывает о создании новых механизмов для обеспечения справедливого распределения субсидий, которые будут направлены на то, чтобы помочь тем, кто больше всего нуждается в такой поддержке", — добавляет юрист.

Главной причиной отказа в предоставлении субсидии является слишком большое жилье Фото: УНИАН

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Главной причиной отказа в предоставлении субсидии является слишком большое жилье. Если площадь квартиры превышает 130 м², а дома — 230 м², в субсидии точно откажут.

Исключение сделают только для многодетных семей, детских домов семейного типа, приемных семей и жилья, оформленного на несколько лицевых счетов.

Кроме большой площади жилья, есть и другие причины, по которым могут не назначить жилищную субсидию

Кроме большой площади жилья, есть и другие причины, по которым могут не назначить жилищную субсидию.

Дополнительное имущество и финансовые операции

Если за 12 месяцев до подачи заявления кто-то из членов домохозяйства совершил покупку или финансовую операцию на сумму свыше 50 тыс. грн. (в частности, купил иностранную валюту на более чем такую сумму), совершил крупный денежный перевод или инвестицию, субсидию не предоставят.

Дополнительное жилье

В субсидии откажут, если заявитель имеет несколько квартир (за исключением, общежитий, сельских домов или жилья на временно оккупированных территориях).

Собственный автомобиль

Новая машина, выпущенная менее 5 лет назад, а также еще одно транспортное средство в возрасте до 15 лет — повод в отказе в субсидии.

Долги

Если в семье есть те, кто, по данным Единого реестра должников, имеют задолженность по исполнительным производствам, а также в случае, если само домохозяйство имеет задолженность по коммунальным услугам, жилищная субсидия не назначается.

Если владелец квартиры имеет задолженность по коммунальным услугам, жилищная субсидия не назначается Фото: УНІАН

Однако, следует отметить, что в этом случае все же существует возможность оформить помощь от государства, о чем рассказали в Пенсионном фонде.

Если есть документальное подтверждение уплаты задолженности или заключен договор о ее реструктуризации жилищную субсидию все же назначат.

Если есть документальное подтверждение уплаты задолженности или заключен договор о ее реструктуризации жилищную субсидию все же назначат

Как добавил юрист, потребитель, который имеет задолженность может обжаловать этот вопрос в судебном порядке. При наличии постановления об открытии производства по делу, ему могут назначить компенсацию от государства.

Отсутствие официального дохода и уплаты Единого социального взноса (ЕСВ)

Однако не всегда этот критерий является поводом для отказа в субсидии. В случае отсутствия дохода и уплаты ЕСВ жилищная субсидия может назначаться, если лицо в течение периода, за который учитываются доходы, не менее месяца было зарегистрировано в Государственной службе занятости как безработные.

А для тех, кто потерял работу, назначается, кроме субсидии, также пособие по безработице, о чем Фокус писал ранее. Поэтому, при расчете жилищной субсидии в доход учитывается размер назначенного пособия по безработице вместо суммы полученной заработной платы по предыдущему месту работы. Это позволяет получить надлежащую помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, ведь чем ниже доходы, тем больше размер выплаты.

Более 100 тыс. грн. на счету

Если кто-то из семьи держит более 100 тыс. грн. на депозитном банковском счете или же на такую сумму и более приобрел облигации внутреннего государственного займа, субсидию не назначат.

Изменений в критериях относительно сумм и категорий получателей субсидий следует ожидать Фото: Getty Images

Сложный вопрос: есть ли деньги на субсидии в бюджете и будут ли "отсеивать" получателей

Как уже сообщал Фокус, в госбюджете-2025 правительство не предусмотрело индексацию соцвыплат, таких как пенсии или прожиточный минимум. Неизменной в течение года останется и минимальная заработная плата. Однако приоритетной считает возможность продолжать оказывать поддержку украинцам в виде субсидий.

Прогнозировать, что будет с субсидиями в следующем отопительном сезоне (равно как и с тарифами на коммунальные услуги), эксперты не рискуют. Однако поддержка малообеспеченных семей в текущем сезоне продолжается.

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"Субсидии в Украине остаются важным инструментом социальной политики. В новом 2025 году, украинцев ожидали изменения в системе субсидий, но важно отметить, что основной целью является обеспечение поддержки отдельных категорий граждан страны", — добавил Константин Скляр.

Изменения в критериях относительно сумм и категорий получателей субсидий, вероятно, будут, и на это повлияют, в частности, такие факторы, как возможный рост стоимости электроэнергии в Украине, о котором долгое время рассказывают энергоэксперты.