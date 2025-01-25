В Украине денежную помощь по безработице могут получать лишь отдельные категории граждан. Фокус узнал, кто имеет право на выплаты из-за отсутствия работы в 2025 году.

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Количество зарегистрированных безработных на конец декабря 2024 года достигло 94,2 тыс. человек, из них 80% (75,8 тыс. человек) — женщины. Такие данные со ссылкой на НБУ опубликовал народный депутат, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его мнению, эти тенденции далеки от реальной жизни, где по разным оценкам (НБУ/правительство) фактический уровень безработицы составляет 14–18% (как процент от экономически активного населения), а реальное количество безработных достигает 1,8–2,2 млн человек. То есть в 20 раз больше зарегистрированной безработицы.

Как получить статус и пособие по безработице

Право на помощь для безработных украинцев определяется ст.43 законом "О занятости населения". Согласно документу на выплаты имеют право только определенные лица.

Все о получении статуса и пособия по безработице Фото: УНИАН

В Украине право на пособие по безработице имеют следующие категории граждан:

лица трудоспособного возраста, а не пенсионного, однако не имеют работы, но могут и желают ее получить;

а не пенсионного, однако не имеют работы, но могут и желают ее получить; лица с инвалидностью , которые не достигли необходимого возраста для назначения пенсии и получают социальную помощь или пенсию по инвалидности;

, которые не достигли необходимого возраста для назначения пенсии и получают социальную помощь или пенсию по инвалидности; лица, не достигшие 16-летнего возраста и были уволены с работы по причинам, которые от них не зависели, то есть изменения условий труда, сокращение штата и тому подобное;

по причинам, которые от них не зависели, то есть изменения условий труда, сокращение штата и тому подобное; одинокие мать или отец, или лица, которые их заменяют, ребенка с инвалидностью и которые имеют право на назначение надбавки на уход за ребенком.

"Готовность государства к ответственному отношению к своим гражданам и взятие им на себя обязанности по выплате пособия по безработице без сомнения добавляет определенное спокойствие населению в эти непростые времена. Пособие по безработице, как следует из самого названия, назначается безработным лицам", — добавляет юрист адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Лицу могут отказать в предоставлении пособия по безработице, если оно уже использовало право на его получение в пределах двухлетнего периода

В то же время она отмечает, лицу могут отказать в предоставлении пособия по безработице, если оно уже использовало право на его получение в пределах двухлетнего периода. То есть в течение двух лет после того, как человека уволили, он имеет право один раз обратиться в Центр занятости, чтобы оформить помощь. Кроме того, на такие выплаты не могут рассчитывать лица, которые не работали официально и не платили Единый социальный взнос (исключение составляют лица, ищущие на работу впервые).

Для получения статуса надо обратиться в центр занятости населения лично или подать заявление через электронное обращение, в частности приложение "Дія".

Документы для оформления пособия по безработице — перечень Фото: Facebook

Какие документы нужны для оформления и как долго платят пособие по безработице

Для того чтобы государство начало выплачивать пособие по безработице, сначала нужно получить соответствующий официальный статус. Поэтому следует не только нужно подать документы для оформления присвоения статуса, но и иметь не менее 7 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев перед регистрацией лица как безработного.

Продолжительность выплаты пособия по безработице в период действия военного положения изменилась и зависит от имеющегося у безработного страхового стажа

"Продолжительность выплаты пособия по безработице в период действия военного положения изменилась и зависит от имеющегося у безработного страхового стажа и предусмотрено частью 2 ст. 22 закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", — объясняет юрист.

Предусмотрены сокращенные сроки — до 120 дней на получение помощи для определенной категории лиц, например, ВПЛ Фото: Трибун

Суммы и начисления денежного пособия по безработице в 2025 году

Поэтому пособие по безработице начисляется следующим образом:

если лицо имеет до трех лет страхового стажа, то ему выплачивается пособие в течение 180 календарных дней;

то ему выплачивается пособие в течение 180 календарных дней; от 3 до 6 лет — 210 календарных дней;

от 6 до 12 лет — 240 календарных дней;

от 12 до 18 лет — 270 календарных дней;

от 18 до 24 лет — 300 календарных дней;

от 24 до 30 лет — 330 календарных дней;

свыше 30 лет — 360 календарных дней.

Учитывая реальную ситуацию и соотношение стажа и лет, то большинство лиц, претендующих на получение пособия по безработице, могут получать его в течение 300 дней в 2-летнем периоде.

Предусмотрены сокращенные сроки — до 120 дней на получение помощи для определенной категории лиц, например, внутренне перемещенных лиц, у которых нет подтверждающих документов по страховому стажу

Исключением являются лица, которые приобрели такой статус за два года до выхода на пенсию, им помощь может быть выплачена в течение 720 календарных дней.

Также предусмотрены сокращенные сроки — до 120 дней на получение помощи для определенной категории лиц, например, внутренне перемещенных лиц, у которых нет подтверждающих документов по страховому стажу.

Размер пособия опять же зависит от стажа, и чем больше страховой стаж, тем больше в процентном значении от заработка получает лицо. Например, лицо, у которого до трех лет стажа, имеет право на получение 50% от средней зарплаты (дохода) лица, вместе с тем лицо, которое имеет более 30 лет, будет получать уже 80%.

Важно

С 2500 до 3600 грн: каким категориям украинцев увеличили пособие по безработице

Более того, размер выплаты зависит от продолжительности получения пособия по безработице. Так, от 2022 года были внесены изменения и в течение половины, от определенного срока получения помощи, лицо получит 100% от суммы выплаты, а вторую половину — только 50%.

"Из положительного — с октября 2024 года постановлением Правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы были повышены минимальные размеры пособий для большинства из категорий безработных — до 3600 грн. Таким образом, можно сделать вывод, что внесенные изменения в законодательство более или менее способствовали соблюдению баланса интересов населения и в то же время целесообразному использованию бюджетных средств", — добавляет Воронкова.

Отметим, что по закону бесконечно получать помощь как безработный не удастся, поэтому есть два варианта: устраиваться на работу или возобновлять статус "безработный".