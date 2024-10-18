С 2500 до 3600 грн: каким категориям украинцев увеличили пособие по безработице

В Украине дважды в течение 30 дней меняли выплаты безработным. Сперва некоторым категориям подняли выплаты на 500 грн, затем помощь выросла до 3 600 грн.

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Кабинет Министров Украины утвердил постановление, которое увеличивает размер выплат государства для безработных определенных категорий. Размер роста — на 1 100 грн. При этом минимальные выплаты не изменились. О деталях решения правительства Украины рассказали на портале Кабмина.

Пресс-служба правительства днем 18 октября сообщила о постановлении №74 от 19 сентября 2024 года, которое издал Фонд общеобязательного государственного социального страхования. Решение касается внесения изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", а именно — в его заключительные положения. В документе Фонда соцстраха указано, что с 1 октября для трех категорий граждан возрастают выплаты помощи — с 2 500 грн до 3 600 грн. Текст документ изложен на портале Государственного центра занятости.

Выплаты от государства — кто получит более высокое пособие по безработице Фото: Скриншот

Выплаты от государства — кому повысили пособие по безработице

В тексте постановления, говоря о категориях получателей пособия по безработице, ссылаются на разные пункты закона. Чиновники объяснили, кто же будет получать больше:

те, кто до потери работы работал более семи месяцев и получал пособие менее 2 500 грн (до нововведений);

те, кто не имел семимесячного страхового стажа до увольнения и получал 1 500 грн (до нововведений);

внутренне перемещенные лица, которые потеряли документы в доказательство стажа и получали 2 500 грн (до нововведений).

Какие категории украинцев и дальше будут получать пособие по безработице в размере 1 500 грн:

граждане в возрасте до 35 лет, если они не имеют страхового стажа;

граждане, которых уволили с должности из-за прогулов, воровства, систематического игнорирования рабочих обязанностей и из-за других нарушений трудового законодательства.

Чиновники также напомнили украинцам, что они имеют право на пособие по безработице в течение 90 дней. Если речь идет о гражданах предпенсионного возраста (за два года до выхода на пенсию), то им позволят получать помощь от государства до 360 дней.

Отметим, 24 сентября Фокус писал о предыдущем решении правительства о росте выплат безработным. Согласно заявлению члена налогового комитета Нины Южаниной ожидался рост до 3 тыс. грн для граждан, которые работали более семи месяцев или имеют статус ВПЛ.

Напоминаем, 16 октября в Пенсионном фонде предупредили, что некоторые работающие пенсионеры получают незаконные выплаты от государства и предупредили, что на исправление ситуации у людей есть 10 дней.