С 1 октября безработным украинцам будут выплачивать увеличенное пособие: детали

Повышение на себе ощутят граждане со статусом ВПЛ или лица, у которых зафиксировано не менее 7 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев.

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С 1 октября увеличится размер минимального пособия по безработице. Об этом рассказала народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"С 1 октября 2024 года минимальный размер пособия по безработице вырастет на 500 грн — с 2 500 гривен до 3 000 гривен", — отметила она.

Согласно заявлению Южаниной, решение, принятое на заседании правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, будет затрагивать лиц с не менее 7 месяцами страхового стажа за последние 12 месяцев, а также зарегистрированных внутренне перемещенных лиц.

Для людей без страхового стажа размер пособия останется на уровне 1500 грн, добавила она.

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.

Ранее Фокус узнал, как компании преодолевают нехватку кадров и какие зарплаты этой весной предлагают специалистам с нужным компаниям опытом.

Также в Украине из-за значительного дисбаланса между количеством вакансий и резюме, а также самого серьезного дефицита кадров за последние годы работодатели вынуждены увеличивать зарплаты. В результате реальные зарплаты (с учетом инфляции) вернутся на докризисный уровень уже в следующем году.